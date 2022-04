"A Black Lady Sketch Show" regressa esta sexta-feira, dia 8 de abril, à HBO Max para a terceira temporada. A série de comédia de sketches narrativos, protagonizada por Robin Thede, Gabrielle Dennis, Ashley Nicole Black e Skye Townsend, apresenta um elenco central de mulheres afro-americanas que vivem experiências hilariantes numa realidade mágica que supera as expectativas tradicionais.

Estreada em 2019, a série tem conquistado espectadores por todo o mundo e arrecadado nomeações e prémios - no ano passado, a produção da HBO conquistou o seu primeiro Emmy (Outstanding Picture Editing for Variety Programming). Para a criadora e protagonista Robin Thede, com o sucesso chegam novos desafios.

"Acho que o maior desafio é sempre o de encontrar formas de usar as personagens regulares de uma forma que surpreenda as pessoas. É uma das coisas que estamos a fazer nesta temporada, com as personagens a encontrarem-se e começando a sair dos seus ambientes normais", explica Robin Thede em conversa com o SAPO Mag, acrescentando que "vamos ver as personagens em sítios totalmente diferentes".

"Queria ter a certeza de que esta temporada seria grande e épica. Estamos em casas há dois anos e as pessoas ainda se sentem claustrofóbicas e sozinhas, embora o mundo se esteja a abrir para muitos de nós, mas ainda não sentimos que estamos de volta ao normal. Por isso, queríamos que esta temporada fosse sentida como grande e épica, de volta a um mundo onde tudo pode acontecer. E, esta realidade mágica, pode expandir os limites das quatro paredes das nossas casas em que estivemos presos durante dois anos", sublinha a criadora.

Ao longo das temporadas, "A Black Lady Sketch Show" tem contado com a participação especial de várias estrelas e a terceira época da série não é excepção. No total, 30 celebridades aceitaram o desafio da equipa - Ava DuVernay , Raven-Symoné, Wanda Sykes, Michaela Jaé Rodriguez , Vanessa Williams, Trevor Jackson e Tommy Davidson são algumas das estrelas convidadas.

"Tivemos tantos convidados e alguns deles foram nomeados para os Emmys, como a Angela Bassett", relembra a criadora da série em conversa com os jornalistas via Zoom. "A melhor parte é ter alguém que está entusiasmado por arriscar e ser visto de uma forma diferente, alguém como Angela Bassett, que é uma actriz digna de um Óscar e que normalmente faz teatro. Ela estava entusiasmada por fazer a série porque disse que ninguém lhe pede para ser engraçada", sublinha Robin Thede.

A criadora e protagonista promete momentos divertidos na nova temporada. "Não posso revelar qual o meu sketch favorito porque ainda não foi para o ar, mas estou muito entusiasmada com muitos. A equipa é incrível e as nossas estrelas convidadas são sempre espantosas. Estou muito entusiasmada", sublinha em conversa com os jornalistas.

"Todos os sketchs são como os meus bebés, gosto de todos e estou realmente animada com esta temporada", acrescenta.

Para a criadora da série da HBO Max é importante respeitar o outro quando se escreve comédia. "Não posso falar pela indústria da comédia como um todo, mas não, não quero desrespeitar ninguém ou tirar-lhes a dignidade. Não tenho qualquer interesse nisso. Quero coisas que me façam sentir bem. Quero que as pessoas se liguem a esta série e que, durante meia hora, sejam capazes de esquecer todas as outras coisas que se passam na sua vida", frisa. "Quero que as pessoas se sintam leves e aliviadas", acrescenta,

"Para mim e pelos projetos que faço, é realmente importante que não façamos piadas à custa dos outros, se o pudermos ajudar. Tenho a certeza que ofendemos algumas pessoas, mas tentamos não faltar ao respeito. É uma linha ténue. E vai-se sempre ofender algumas pessoas, inevitavelmente", sublinha Robin Thede.