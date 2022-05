Isabel Silva vai regressar ao pequeno ecrã já no próximo fim de semana. A apresentadora vai conduzir o programa "Chefs da Nossa Terra", da RTP1, ao lado de João Paulo Rodrigues.

A nova aposta do canal estreia-se no próximo domingo, às 15h15. "Um formato original para toda a família onde não irá faltar música, animação, tradição e, claro, a gastronomia típica de cada região", frisa a RTP1 em comunicado.

"Estou muito feliz por regressar ao pequeno ecrã para apresentar este formato. 'Chefs da Nossa Terra' é um programa para todas as famílias portuguesas onde a alegria e o espírito de equipa vão estar no topo das prioridades. A competição culinária vai trazer ainda mais emoção e da minha parte, o que me motiva é também poder estar perto destas pessoas e vibrar, ao lado delas, com as conquistas", confessa a apresentadora em comunicado.

"Uma alegria a dobrar por saber que vou estar à beira do João Paulo Rodrigues. Já trabalhamos juntos mas de uma forma pontual. Agora será incrível: estamos a criar algo de raiz, com o nosso cunho. O que nos une é a forma como vibramos e partilhamos o nosso sentimento de alegria e entusiasmo. Da nossa parte, os portugueses podem esperar momentos de muita animação e sobretudo proximidade. E estou muito grata pelo convite da RTP e pela forma como fui recebida nesta casa”, acrescenta Isabel Silva.

João Paulo Rodrigues também sublinha que não podia estar mais feliz com o novo programa: "Aqui vou eu para mais um desafio e como sempre em boa companhia, neste caso com a Isabel Silva, a nossa Belinha. Vamos percorrer o país e já avisei a Isabel que não pode ser a correr (eu não tenho andamento para ela) e que vamos desfrutar das paisagens e do melhor que o nosso país tem para oferecer".

"Todas as semanas vamos conhecer mais um local especial do nosso Portugal. Connosco está garantida a animação, a boa disposição e, acima de tudo, a proximidade com todos… dentro e fora do ecrã! Só há uma coisa que me preocupa… gostamos muuuuito de comer, pelo que a competição culinária também será um desafio para nós, não iremos cozinhar nada, mas vamos querer provar tudo! E o que eu queria trabalhar com a Isabel; a nossa empatia foi imediata e o nosso nível de loucura (boa) é o mesmo: juntaram a fome à vontade de comer", graceja João Paulo Rodrigues.