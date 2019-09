"Gente que Não Sabe Estar" está de volta à TVI. Esta quarta-feira, dia 18 de setembro, arrancou a nova temporada do programa, que diariamente irá receber os vários líderes partidários. Rui Rio, do PSD, foi o primeiro a conversar com Ricardo Araújo Pereira.

No arranque da entrevista, o humorista apresentou Rui Rio como o "presidente do maior dos pequenos partidos". O líder do PSP surpreendeu ainda Ricardo Araújo Pereira com uma fotografia da sua nova caldeira.

"Sou um espectador atento ao seu programa porque a minha alternativa era estar a ver o Marques Mendes [na SIC]. Portanto, não tenho outra alternativa", brincou o presidente do PSD. "É um elogio que magoa: 'eu gosto muito de ver o seu programa porque a alternativa é o Marques Mendes", gracejou o humorista da TVI.

Veja aqui o programa.

"A caldeira, o sumo, a gente que não sabe estar e o diabo" foram alguns dos temas da conversa.

Esta quinta-feira, dia 19 de setembro, Ricardo Araújo Pereira recebe Catarina Martins, do Bloco de Esquerda.