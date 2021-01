Fátima Lopes está de saída da TVI, anunciou o canal na passada sexta-feira, dia 8 de janeiro, em comunicado. Nas redes sociais, a apresentadora comentou a saída da estação, explicando que a sua ligação ao canal termina em março.

Na estação de Queluz de Baixo, a apresentadora iria estrear brevemente a versão portuguesa de "C'e posta per te", um programa com "histórias reais, contadas pelos seus protagonista". Com a saída de Fátima Lopes, a TVI deverá apostar em Iva Domingues para conduzir o formato, avançou uma fonte do canal à revista TV Mais.

Para já, os rumores sobre o novo programa não foram confirmados pelo canal.

Segundo Cristina Ferreira, diretora de ficção e entretenimento da TVI, o novo programa"C'e posta per te" é um "grande formato para as noites" e é inspirado no formato italiano.