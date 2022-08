Em setembro, a TVI vai estrear uma nova edição do "Big Brother". Na nova temporada do reality show, a 'casa mais vigiada do país' vai receber concorrentes anónimos e celebridades.

Nas últimas semanas têm surgido vários rumores sobre os novos participantes. A revista TV Guia avança que Rúben Vieira, conhecido por Ben, e a cantora Ruth Marlene aceitaram o desafio lançado pelo canal de Queluz de Baixo.

Para já, a TVI não confirmou os rumores. Os novos concorrentes do "Big Brother" só serão oficialmente conhecidos no dia de estreia da nova temporada do reality show.