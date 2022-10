Os nomes de Natalya Sindeyeva, Vladimir Romenski e Ekaterina Kotrikadze aparecem na última versão da lista de "agentes estrangeiros" do Ministério de Justiça russo.

O Ministério especificou que eles foram adicionados pelas suas "atividades políticas".

Na Rússia, dezenas de organizações e indivíduos já foram declarados "agentes estrangeiros". Esse estado deve aparecer sistematicamente mencionado em todas as publicações, sob pena de sanções.

A TV Dozhd, criada em 2008, cobria as atividades dos movimentos e manifestações da oposição russa no país. A rede já havia sido declarada "agente estrangeira" no ano passado.

A pressão contra os meios independentes já aumentava na Rússia, mas a ofensiva do Kremlin na Ucrânia acelerou nitidamente esse movimento.

Dozhd suspendeu as suas transmissões da Rússia a 3 de março, menos de 15 dias após o início do conflito na Ucrânia. O canal retomou as transmissões a 18 de julho, a partir da vizinha Letónia.

O advogado Mikhail Benyash e o youtuber Ivan Yakovina também foram adicionados à lista de "agentes estrangeiros".

Desde o início da ofensiva da Ucrânia, a Rússia vive uma repressão sem precedentes. As autoridades aprovaram uma lei que pune com até 15 anos de prisão quem divulgar informações sobre o exército que as autoridades considerem falsas.