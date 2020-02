Na emissão desta semana do "Cá Por Casa", da RTP1, Herman José vestiu a pele de Ana Gomes numa paródia à rubrica "Pressão no Ar", do "5 para a meia-noite". No sketch, Maria Rueff veste a pele de Inês Lopes Gonçalves e Manuel Marques interpretou Filomena Cautela.

"Vocês, as meninas, são bonitas, são espertas, são bem educadas... mas também são umas tremendas ladras dos folhados de salchicha que havia no catering", brinca "Ana Gomes" no início da rubrica "Panela de Pressão".

"Ana Gomes é posta na 'Panela de pressão' por Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves", explica.

Veja o vídeo: