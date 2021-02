O Professor e a sua equipa vão continuar o assalto ao Banco de Espanha, em Madrid, no verão. Segundo o jornal Marca, a quinta e última parte de "La Casa de Papel" estreia-se em agosto - a data oficial deverá ser anunciada pela Netflix nos próximos dias, conta ainda a publicação espanhola.

A nova temporada deverá contar com 10 episódios e vai dar continuidade aos acontecimentos da quarta parte. De acordo com a Marca, Lisboa deverá assumir a liderança do assalto.

A rodagem da quinta temporada da série televisiva espanhola , de Álex Pina, passou por Lisboa em agosto de 2020.

A quinta parte será a última temporada da mais popular série de ficção em língua não inglesa exibida na plataforma de streaming, com produção de Cristina Lopez Ferraz e Jesus Colmenar, que é também um dos realizadores.

Do elenco, que conta com nomes como Úrsula Corberó, Belén Cuesta, Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán e Jaime Lorente, farão ainda parte Miguel Ángel Silvestre e Patrick Criado.

A intriga de “La Casa de Papel” começou por se centrar num elaborado plano de assalto à Casa da Moeda de Espanha, em que os assaltantes se identificavam a identificarem-se com o nome de cidades – Tóquio, Berlim, Nairobi, Denver, liderados pelo mentor da operação, o Professor (o ator Álvaro Morte).

A série estreou-se em 2017 na rede espanhola Antena 3 e foi incluída, meses depois, no catálogo internacional da plataforma e produtora Netflix.