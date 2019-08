A oitava e última temporada de "Segurança Nacional" estreia a 9 de fevereiro de 2020 no Showtime, nos EUA.

A novidade foi avançada numa conferência de imprensa da Television Critics Association, em Beverly Hills, na passada sexta-feira, diz a Entertainment Weekly. Além da data, foi ainda revelado o primeiro trailer, no qual a protagonista, Carrie Mathison (Claire Danes), se encontra a trabalhar para a CIA num país não identificado do Médio Oriente. As imagens iniciais também mostram que Saul Berenson (Mandy Patinkin) foi mais uma vez sequestrado pelos Talibãs. O trailer ainda não foi tornado público.

"Segurança Nacional" estreou em 2011 e tornou-se uma das séries mais populares da década, tendo recebido oito Emmys, incluindo Melhor Série de Drama.

A data de estreia da nova temporada em Portugal ainda não foi divulgada. "Segurança Nacional" foi transmitida em Portugal pela FOX e RTP1 e está disponível na Netflix.