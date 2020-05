Em comunicado, a DRCN acrescenta que as filmagens irão também decorrer no Mosteiro de Tibães, igualmente no concelho de Braga.

Sendo uma ideia original de João Lacerda Matos, Almeno Gonçalves e João Cayatte, “Vento Norte” é uma série de época, contando na sua primeira temporada com 10 episódios de 45 minutos.

Conta a história de uma família aristocrata do Minho, em paralelo com a história dos seus criados, nos anos que se seguem à I Grande Guerra e que antecipam e originam o Golpe Militar de 28 de maio de 1926, liderado por Gomes da Costa, que institui a Ditadura Militar, mais tarde Estado Novo.

O elenco da série é constituído por 66 atores, 20 dos quais oriundos de Braga.

Conta com nomes como Almeno Gonçalves, Natália Luiza, Adriano Luz, António Melo, Joaquim Nicolau, Fernanda Lapa e Ruben Rios, este último da Galiza, Espanha.

“Vento Norte” inclui também “pequenas presenças” de personagens que ajudaram a moldar a cultura portuguesa do século XX, como Amadeu Sousa Cardoso, Fernando Pessoa ou José Almada Negreiros.

Outras figuras históricas como Salazar ou Maria Adelaide Cunha também partilham as suas histórias na série.

Os direitos de distribuição estão assegurados pela RTP, que irá transmitir “Vento Norte” em 2021, existindo já pré-acordos de exibição em França, Luxemburgo, Angola, Moçambique, Canadá e Estados Unidos da América.