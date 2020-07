A RTP transmite em direto a Final da Taça de Portugal no próximo sábado, dia 1 de agosto. "Uma competição com transmissão mundial via RTP que coloca frente a frente o SL Benfica e o FC Porto, a partir das 20h45, no Estádio Municipal de Coimbra", frisa o canal.

Em comunicado, a estação avança ainda que, nos principais blocos informativos da RTP3 e RTP1, a partir das 12h00, será possível acompanhar "todas a emoções que envolvem a Final da Taça de Portugal com uma equipa de jornalistas constituída por João Miguel Nunes, Marco Hélio, João Pedro Silva e Ana Barros". "E como a festa também se faz em Lisboa e no Porto, os jornalistas Gonçalo Ventura e Hélder Marques de Sousa acompanham tudo o que se passa", acrescenta a RTP.

Na RTP3, a partir das 19h00, Hugo Gilberto fará uma antevisão do jogo com os comentadores RTP, António Oliveira, João Gobern e Nuno Gonçalves. "Nesta emissão especial iremos também estar em direto do Estádio Municipal de Coimbra. No relvado Alexandre Santos, Bruno Prata, Rui Malheiro e César Peixoto conversam sobre as expetativas para o jogo derradeiro da época desportiva. À emissão juntam-se também os jornalistas João Pedro Silva e Ana Barros que se encontram igualmente no estádio para acompanhar todos os pormenores", avança a RTP.

O jogo poderá ser acompanhado a partir das 20h45, na RTP1, RTP Internacional, RTP África e RTP Play, com narração de Alexandre Albuquerque e comentários de Bruno Prata.

Após o final do jogo, no "Trio d'Ataque", num simultâneo RTP1 e RTP3, haverá um especial de análise e rescaldo com Hugo Gilberto e os comentadores António Oliveira, João Gobern e Nuno Gonçalves.