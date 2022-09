Protagonizada por Lucy Alves, Filipe Bragança e Agnes Nunes, a série decorre em Goiás e está repleta de músicas originais, assim como com "clássicos já conhecidos e adorados pelos fãs" - "Evidências", popularizada por Chitãozinho e Xororó, é um dos exemplos. "A canção acompanha outras que provam que os brasileiros amam e sofrem por amor de forma única e em todos os ritmos — desde o forró de Os Barões da Pisadinha até ao axé da Banda Eva, passando pela pop de Anitta, todos incluídos na banda sonora da série", adianta a Netflix.

Na série, Deusa (Lucy Alves), de Paraíba, e Tadeu (Filipe Bragança), de Goiás, são um casal de músicos que percorre as estradas de Goiás com a sua banda, Só Se For Por Amor, à procura do sucesso. Os irmãos Valdo (Micael) e Nelton (Adriano Ferreira), assim como o baterista, Patrício (Giordano Castro), completam a banda. "Quando se tornam virais, Deusa recebe uma proposta de embarcar numa carreira a solo pela mão do poderoso empresário César Marcolo (Gustavo Vaz), contra os instintos da sua mulher, Ana Lígia (Ana Mametto)", resume o serviço de streaming.

Ao aproveitar a oportunidade para se tornar uma grande estrela, a relação de Deusa desmorona-se. Os conflitos intensificam-se quando a banda procura uma nova vocalista no Bar do Corno, gerido por Gorete (Laila Garin). As coisas complicam-se ainda mais quando Tadeu e a banda conhecem a vocalista Roberta (Luiza Fittipaldi) e a misteriosa Eva (Agnes Nunes), que quer alcançar o topo das tabelas, custe o que custar.

Veja o trailer:

Jeniffer Nascimento, Bruno Fagundes, Leona Jhovs, Alexandre Menezes e Clarissa Müller completam o elenco. A série conta ainda com participações especiais de Marcélia Cartaxo, Leo Jaime, Day Camargo e Solange Almeida.

Criada pela Coração da Selva para a Netflix, "Só Se For Por Amor" tem realização de Ana Luiza Azevedo, Gisele Barroco e Joana Mariani, com orientação musical de Ricco Viana e Ruben Feffer. A série tem produção de Georgia Costa Araújo e do diretor de produção Luciano Patrick, que também é argumentista e criador da série.