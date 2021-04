O "The Voice Kids" chegou ao fim este domingo, dia 18 de abril. A gala final do programa de talentos da RTP1 contou com vários convidados, que dividiram o palco com os finalistas do concurso.

Pedro Abrunhosa foi um dos convidados da emissão e subiu a palco com Rita Rocha, da equipa de Carolina Deslandes. O músico e a jovem concorrente interpretaram o tema "Eu Não Sei Quem Te Perdeu".

"Que bonito, que bonito Pedro e que bonito Rita", frisou Cataria Furtado.

"A Rita tem uma sensibilidade, uma entrega incrível. A Rita veste as músicas (...) Vamos ter dois espetáculos e convidei a minha querida Carolina Deslandes", começou por contar o músico. "Vamos ter mais alguém connosco, a Rita Rocha", revelou a mentora.

"Sonhava com este momento (...) Não podia imaginar ninguém melhor que o Pedro para fazer isto", frisou Carolina Deslandes.

Veja aqui a atuação.