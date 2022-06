Na emissão do passado domingo, dia 5 de junho, Mel Monteiro foi a última concorrente a atuar no “The Voice Kids” e surpreendeu os mentores. Sentada no centro do palco com um copo, a jovem interpretou o tema “Cups (Pitch Perfect’s When I’m Gone)” e surpreendeu Carolina Deslandes, Bárbara Tinoco, Fernando Daniel e Carlão.

"O que fizeste foi brutal, estou fascinado", frisou Fernando Daniel. "Foi a 'Prova Cega' mais diferente que eu já vi”, acrescentou Bárbara Tinoco.

"Tenho poucas dúvidas que esta prova cega vai bater, foi muito bonito", sublinhou Carlão.

No final de ouvir as opiniões dos mentores, a concorrente de 13 anos escolheu a equipa de Carolina Deslandes. "Tu fizeste uma coisa que até ninguém tinha feito e não foi trazer um copo. Senti que nós estávamos todos a assistir ao teu espetáculo. Estás a cantar sentada, quase debruçada e tinhas todas as condições reunidas para desafinar e não desafinaste uma única vez. Tens um timbre muito bonito, tens uma grande pinta, és muito pausada e adorava ter-te na minha equipa, porque acho que és mesmo especial", destacou a mentora.

Veja aqui o vídeo.