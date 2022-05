Desde a sua estreia em 2016, "Stranger Things" tornou-se num fenómeno global, tendo conquistado mais de 65 prémios e 175 nomeações para vários prémios, incluindo Emmy, Globos de Ouro, Grammy, People’s Choice Awards, MTV Movie & TV Awards, Teen Choice Awards, entre outros.

Nomeada três vezes para os Emmys na categoria de Melhor Série Dramática, a série é um dos títulos mais vistos na Netflix. Com 582 milhões de horas de visualização, a terceira temporada está no segundo lugar do top das séries faladas em inglês. A quarta temporada da série criada pelos irmãos Duffer promete seguir o mesmo caminho, sendo uma das estreias mais aguardadas do semestre.

Em conferência de imprensa que decorreu em Madrid e em que o SAPO Mag participou virtualmente, Natalia Dyer e Charlie Heaton, que fazem parte romântico na série e na vida real, confessam estar entusiasmados com os novos episódios de "Stranger Things", mas "tristes" pelo aproximar do final.

"É triste pensar que se está a chegar ao fim. Não consigo imaginar como irá ser rodar a próxima temporada, porque será a última. Terei sempre a sensação de que a cada cena que filmarmos, estaremos mais próximos do fim de ‘Stranger Things’", confessa Charlie Heaton, ator que interpreta Jonathan Byers na série da Netflix.

"Interpretamos estas personagens há tanto tempo que, no fim, crias uma ligação com elas - é algo muito comum neste mundo. Defendes, apoias e sentes o que elas sentem", Natalia Dyer, que veste a pele de Nancy Wheeler, durante a apresentação da quarta temporada.