"Enquanto isso acontece, o perigo aproxima-se", acrescenta o serviço de streaming. Nos novos episódios, a cidade é ameaçada por novos e velhos inimigos: "Eles têm de se unir para sobreviver e têm de se lembrar que a amizade é sempre mais forte que o medo".

Veja o trailer:

"Os irmãos Duffer [criadores da série] e o Shawn Levy [produtor] sabem que as expectativas são altas. Eles querem dar ao público algo maior e melhor do que no ano passado. Acho que vai ser uma temporada fantástica. A espera vai valer a pena", frisou Cindy Holland, vice-presidente de conteúdo original serviço de streaming

Holland revelou ainda que a nova temporada terá muitos efeitos especiais. "É uma temporada emocionante, só vai demorar um pouco mais", contou.

Veja na galeria as imagens dos bastidores:

Os novos episódios marcaram o regresso de Priah Ferguson, que encarna a irmã mais nova de Lucas, Erica, com um papel com mais destaque no elenco da série. Mas as novidades não se ficam por aqui. Maya Thurman-Hawke, filha de Uma Thurman e Ethan Hawke, vai juntar-se ao elenco regular da história que segue Eleven (Millie Bobby Brown), Dustin Henderson (Gaten Matarazzo), Mike Wheeler (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp) e companhia.

Maya Thurman-Hawke vai dar corpo a Robin, uma rapariga "alternativa", mas também "brincalhona e perspicaz". "Aborrecida com os seus dias banais de trabalho, procura um pouco mais de emoção para a sua vida...e acaba por conseguir mais do que esperava quando descobre um segredo obscuro em Hawkins", acrescenta o serviço de streaming.