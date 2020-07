Esta quinta-feira, dia 23 de julho, os concorrentes do "Big Brother", da TVI, vão receber um convidado especial. No "Extra" desta quarta-feira, Maria Botelho Moniz revelou que Cláudio Ramos vai entrar na 'casa mais vigiada do país'.

O apresentador do reality show vai visitar e jantar com os participantes. "Amanhã, 'se preparem, minha gente': Cláudio Ramos vai jantar à casa do 'Big Brother'. Eu quero ver a Sandrina maluca, quero ver aquela gente toda aos saltos", revelou Maria Botelho Moniz.

O jantar de Cláudio Ramos com os concorrentes do "Big Brother" poderá ser acompanhado na TVI e na TVI Reality, na posição 99 do MEO.