Na emissão desta quarta-feira, dia 10 de novembro, de "A Nossa Tarde", Tânia Ribas de Oliveira recebeu Anselmo Ralph em estúdio. Durante a conversa, ao promover o espetáculos do músico com Gilmário Vemba, a apresentadora trocou o nome do humorista. "Vamos ouvir o Gilmário Vieira… Vemba, desculpa. Eu vou explicar-te uma coisa, não vejo nada. Não, é que isto é grave. Eu olhei para aqui e disse assim: 'é Vemba, de certeza'. Mas li Vieira. E está cá Vemba", explicou, entre risos, Tânia Ribas de Oliveira. Pouco depois, a apresentadora da RTP1 voltou a confundir o nome, chamando ao humorista Gervásio Vemba. "Tu andas a trabalhar demais, Tânia. O que é que vocês andam a meter na água da Tânia?", brincou Anselmo Ralph. Veja o vídeo: