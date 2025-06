A quinta temporada de "Taskmaster", apresentado por Vasco Palmeirim e Nuno Markl, chegou ao fim no passado sábado, dia 31 de maio. Depois de dezenas de provas, Gilmário Vemba conquistou o troféu do programa da RTP1, sendo o concorrente com mais pontos.

"Ao longo de toda a temporada, o apresentador e humorista destacou-se pelo seu raciocínio criativo, espírito competitivo e, claro, pelas muitas gargalhas que proporcionou ao público", destaca a produção do formato.

Ana Garcia Martins conquistou o segundo lugar, seguida por Gabriela Barros e Pedro Alves.

"A temporada foi marcada por momentos inesquecíveis e pela participação de um elenco talentoso que trouxe novas dinâmicas e muita energia ao programa. Com este desfecho, Gilmário junta-se ao grupo de vencedores de 'Taskmaster Portugal', deixando a sua marca na história do programa", acrescenta o canal.