O "Taskmaster" está de volta à RTP1. Apresentado por Vasco Palmeirim e Nuno Markl, a nova temporada do programa conta com Ana Garcia Martins (A Pipoca Mais Doce), Pedro Alves, Gilmário Vemba e Gabriela Barros como correntes.

As novas tarefas da quinta temporada permanecem seladas dentro dos envelopes. Mas os patinhos amarelos vão voltar. "Vamos ter patos, mas não temos melancia, mas outra fruta. E há mais provas originais e há uma prova, precisamente no programa da Inês Lopes Gonçalves, criada pelo nosso responsável dos conteúdos, o Ricardo Lima. Acho que está ao nível de qualquer das melhores provas inglesas - tanto que os ingleses ficaram bastante impressionados com essa tarefa e, quem sabe, se ela um dia ainda aparece numa das versões internacionais. É uma tarefa absolutamente insana", revela Nuno Markl ao SAPO Mag.

"É uma tarefa tão caótica, tão confusa, mas tão bem estruturada ao mesmo tempo", conta. "Estamos a começar a ousar juntar às tarefas inglesas, que são impecáveis, também algumas nossas... Mostrando que estamos, de facto, já dentro do espírito, não é? Já conseguimos perceber qual é, mais ou menos, o segredo e a receita disto", acrescenta.

VEJA NO VÍDEO A CONVERSA COM NUNO MARKL E VASCO PALMEIRIM: