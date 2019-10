Para assinalar o aniversário, o canal preparou uma emissão especial entre as 20h00 e as 22h00. José Rodrigues dos Santos e João Adelino Faria serão os rostos da emissão coordenada por Adília Godinho e realizada por José Véstia.

"E como sempre noticiaremos o mais relevante do dia. Mostraremos cidades do futuro no norte da Europa e em Abu Dhabi. Conversaremos com Marcelo Rebelo de Sousa e também com Daniel Innerarity", avança a RTP.

O emissão contará ainda com uma nova roupagem sonora construída com a Orquestra do Teatro Nacional de São Carlos, sob a direção da maestrina Joana Carneiro.