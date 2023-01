"Cão Perdido" é uma das estreias da semana da Netflix e tem todos os ingredientes de uma história emotiva. O filme baseado no livro "Dog Gone: A Lost Pet's Extraordinary Journey and the Family Who Brought Him Home", de Pauls Toutonghi, estreia-se na sexta-feira, dia 13 de janeiro.

Segundo o serviço de streaming, o filme é baseado "uma incrível história verídica de humanidade e simples heroísmo". "Quando um jovem é separado do seu adorado cão no Trilho dos Apalaches, ele e o pai encetam uma busca desesperada pelo amigo de quatro patas antes que seja demasiado tarde", adianta a Netflix.

O elenco principal conta com Rob Lowe, Kimberly Williams-Paisley e Johnny Berchtold.