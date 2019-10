O anúncio foi feito esta terça-feira por Robert Greenblatt, presidente da WarnerMedia Entertainment e Direct-to-Consumer.

O musical "Brilhantina" ("Grease", no original), protagonizado por John Travolta e Olivia Newton-John, é um dos maiores sucessos do cinema de todos os tempos e tornou-se um filme de culto.

"A série retomará algumas canções e personagens do filme de 1978", declarou Robert Greenblatt durante uma conferência de imprensa no MIPCOM, o mercado de Cannes para programas de TV.

Segundo ele, o "divertido musical rock and roll" decorrerá num ambiente do ensino médio, onde as personagens de Travolta e Newton John estudaram, e vai chamar-se "Grease: Rydell High".

"As comédias musicais estão de volta!", assinalou Greenblatt.