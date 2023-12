Teresa Guilherme é a convidada da emissão do próximo sábado, dia 9 de dezembro, do "Alta Definição". Nas redes sociais, Daniel Oliveira confirmou que vai estar à conversa com a apresentadora.

A entrevista vai para o ar depois do "Primeiro Jornal", às 14h20, na SIC. No mesmo horário, a TVI vai exibir a conversa entre Manuel Luís Goucha e Joana Marques no programa "Conta-me".

Atualmente, Teresa Guilherme faz parte do painel de comentadores de "Noite das Estrelas", da CMTV.