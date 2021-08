A família e aliados políticos de Jair Bolsonaro vão ser o foco de uma das novas séries documentais da BBC, avançou o site Deadline.

Para já, sabe-se que a aposta terá três partes e que integra um reforço da programação de documentários da estação britânica. A data de estreia não foi revelada.

Além de "The Bolsonaros", a BBC anunciou as séries documentais "Frida & Diego", centrada no relacionamento da artista Frida Kahlo com Diego Rivera; "Black Art Matters", um olhar sobre a cultura e arte afro-americana; "Union With David Olusoga", que recorda a história de uniões e divisões do reino Unido; e uma série científica dedicada ao planeta Terra conduzida por Chris Packham, ainda sem título.