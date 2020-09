A "The Comey Rule", que estreou esta segunda-feira, dia 28 de setembro, na HBO Portugal, é centrada na relação entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o ex-diretor do FBI, James Comey.

Na minissérie, o tema principal será a investigação sobre a interferência da Rússia nas eleições presidenciais dos Estados Unidos da América, em 2016. A produção conta com Brendan Gleeson como Donald Trump enquanto Jeff Daniels interpreta o ex-diretor do FBI.

A minissérie promete levar os espectadores "numa jornada pelo interior dos corredores do poder, onde os decisores políticos lutam para aplicar regras antigas a um novo paradigma dramático, face à entrada profunda e sem precedentes da Rússia na política americana, com o estado de direito da nação em jogo". "As ações de cada personalidade nestes meses históricos formaram a carreira de alguns, destruíram a carreira de outros e ajudaram a moldar o cenário político incendiário em que os americanos vivem hoje", avança a HBO.

"The Comey Rule" está dividida em duas partes. "A primeira parte da série examina os primeiros dias da investigação Russa, a investigação do FBI aos e-mails de Hillary Clinton e o seu impacto na noite da eleição de 2016, quando Donald Trump surpreendeu o mundo e foi eleito presidente", resume o serviço de streaming.

Já a segunda parte é um relato "virtual do dia-a-dia da tempestuosa relação entre Comey e Trump e os primeiros meses, intensos e caóticos, da presidência de Trump – em que aliados se tornaram inimigos, inimigos se tornaram amigos, e a verdade dependia do lado em que se estava".

"The Comey Rule" é baseada no livro "A Higher Loyalty", de Comey. Porém, a equipa da minissérie também conduziu entrevistas próprias para escrever o argumento. "Baseada no livro best-seller de Comey, 'A Higher Loyalty', do New York Times e em mais de um ano de entrevistas adicionais com uma série de personalidades relevantes,'The Comey Rule' é um relato imersivo, por detrás das manchetes dos eventos historicamente turbulentos em torno das eleições presidenciais de 2016 e as consequências, que dividiram uma nação", explica o serviço de streaming.

A série de duas partes foi adaptada para a televisão e realizada pelo argumentista Billy Ray ("Capitão Phillips", "Verdade ou Mentira") e conta com produção executiva de Shane Salerno, Alex Kurtzman, Heather Kadin e Ray.