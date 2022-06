Amir El-Masry foi escolhido para interpretar o jovem multimilionário egípcio Mohamed al-Fayed na quinta temporada de "The Crown", confirmou a Variety e posteriormente a Netflix.

Nem a plataforma nem os produtores da série revelaram quais as histórias que serão abordadas , mas o antigo proprietário da famosa loja londrina Harrods e o pai de Dodi, o amante da Princesa Diana, que também morreu no acidente de carro em Paris a 31 de agosto de 1997, deverá ter um peso substancial, já que Salim Daw (do filme “Oslo”) foi anunciado anteriormente para o interpretar nos anos mais avançados.

Amir El-Masry é um dos grandes talentos da nova geração de atores egípcios, fazendo-se notar fora do seu país em 2016 com um pequeno mas marcante papel como 'chef' ao lado de Tom Hiddleston na minissérie "O Gerente da Noite".

Na carreira estão ainda as séries "Jack Ryan" e "The One", e o filme "Star Wars: Episódio IX - A Ascensão de Skywalker", além do aclamado "Limbo", onde foi premiado com um BAFTA da Escócia pelo papel de um exilado sírio a viver numa pequena ilha escocesa.

Ainda sem data de estreia, a quinta temporada junta no elenco Imelda Staunton (Rainha Isabel II) Jonathan Pryce (Príncipe Filipe), Elizabeth Debicki (Diana), Lesley Manville (Princesa Margarida), Dominic West (Príncipe Carlos), Olivia Williams (Camilla Parker Bowles), Khalid Abdalla (Dodi al-Fayed) e Jonny Lee Miller (o Primeiro-Ministro John Major).