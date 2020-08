"Não sei onde é que, no esquema, o Príncipe André ou Meghan Markle ou Harry poderiam aparecer", contou o criador da série da Netflix.

Ao The Hollywood Reporter, Peter Morgan acrescentou ainda que não quer escrever sobre a relação entre o Príncipe Harry e Meghan Markle ou sobre o Príncipe André porque não quer que o drama se torne uma história "jornalística". "Já há uma série de jornalistas a escrever sobre eles. (...) Para se ser um dramaturgo, acho que é preciso perspetiva e também permitir que haja oportunidade para usar a metáfora", frisou.

"Quando alguma coisa tem possibilidade metafórica, pode tornar-se interessante. É bem possível, por exemplo, contar a história de Harry e Meghan através de analogias e metáforas, se o quisermos fazer. Porque houve muitos exemplos no passado, quer seja a Wallis Simpson e o Eduardo VII ou Diana e o Príncipe Carlos. (…) Houve mulheres que casaram dentro da família real que sentiram que não eram bem vindas e que não conseguiram encaixar-se. Portanto, existem muitas histórias para contar sem contar a história de Harry e Meghan", rematou.

Veja o teaser da quarta temporada:

A terceira temporada de "The Crown" chegou à Netflix a 17 de novembro de 2019. Com um elenco renovado - os papéis foram reformulados para mostrar o avançar no tempo - os novos episódios decorrem entre 1964 e 1976.

A quarta temporada vai continuar a contar com Olivia Colman, que sucedeu a Claire Foy, no papel de protagonista da série dramática. A segunda temporada foi ainda a última com Matt Smith como príncipe Filipe, que agora é encarnado por Tobias Menzies. Já Helena Bonham Carter dá corpo à irmã de Isabel II, a princesa Margarida, anteriormente interpretada por Vanessa Kirby. Josh O'Connor e Erin Doherty são o príncipe Carlos e a princesa Ana, respetivamente.

A quarta temporada da série vai abordar a relação de Carlos com Diana, que será interpretada pela atriz Emma Corrin.