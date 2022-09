Depois da morte da Rainha Isabel II, a primeira temporada de "The Crown", protagonizada por Claire Foy, entrou pela primeira vez no top 10 semanal da Netflix.

Segundo o serviço de streaming, entre 5 e 11 de setembro, a série britânica foi vista durante 17,6 milhões de horas. A produção rapidamente entrou para a sétima posição do top das séries inglesas mais vistas da semana.

Na semana passada, a quinta temporada de "Cobra Kai" liderou o ranking. A minissérie "O Diabo em Ohio" conquistou o segundo lugar do top do serviço de streaming.

Os novos episódios de "The Crown" chegam em novembro de 2022 à Netflix. A série original da Netflix, baseada na peça de teatro "The Audience", conta a história privada da Rainha Isabel II, no início do seu reinado, revelando as intrigas, os romances, bem como as rivalidades políticas e pessoais, nos bastidores dos grandes eventos que marcaram a segunda metade do século XX.