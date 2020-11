Protagonizada por Kaley Cuoco, conhecida por fazer parte do elenco de "A Teoria do Big Bang", "The Flight Attendant" tem sido uma das séries mais comentadas nas redes sociais nas últimas semanas. Em Portugal, a primeira temporada da minissérie pode ser vista na HBO Portugal.

Segundo o serviço de streaming, a produção é "uma história sobre como uma vida inteira pode mudar numa noite". "Uma comissária de bordo (Kaley Cuoco) acorda no hotel errado, na cama errada, com um homem morto - e sem a menor ideia do que aconteceu. O thriller de humor negro é baseado no romance homónimo do autor bestseller do New York Times, Chris Bohjalian", resume a HBO Portugal.

A nova minissérie é o primeiro projeto de Kaley Cuoco depois de "A Teoria do Big Bang". Na sitcom, que terminou em 2019, a atriz interpretou Penny Hofstadter, tornando-se numa das atrizes mais bem pagas do pequeno ecrã, chegando a a ganhar 850 mil euros por episódio.

Descrita pelos espectadores como "viciante", "The Flight Attendant" é também protagonizada por Michiel Huisman, Rosie Perez, Zosia Mamet, Michelle Gomez, T.R. Knight, Colin Woodell, Merle Dandridge, Griffin Matthews e Nolan Gerard Funk.

A série de oito episódios foi produzida pela Warner Horizon Scripted Television, Berlanti Productions & Yes e pela Norman Productions. Greg Berlanti, Kaley Cuoco, Steve Yockey, Marcie Ulin, Meredith Lavender e Sarah Schechter.