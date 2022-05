A HBO Max estreia esta quarta-feira, dia 4 de maio, "The Man Who Fell to Earth". A série é protagonizada poir Chiwetel Ejiofor e Naomie Harris, juntamente com Jimmi Simpson, Rob Delaney, Sonya Cassidy Annelle Olaleye, Kate Mulgrew, Clarke Peters e Bill Nighy.

A atriz portuguesa Joana Ribeiro também faz parte da série que é inspirada no romance homónimo de Walter Tevis e no filme de David Bowie.

"The Man Who Fell to Earth"segue um novo alienígena (Chiwetel Ejiofor) que chega à Terra num altura crucial para a evolução humana e que terá de confrontar o seu próprio passado para determinar o nosso futuro. Naomie Harris interpreta Justin Falls, uma brilhante cientista e engenheira que terá de conquistar os seus próprios demónios na corrida para salvar dois mundos.

Já a atriz portuguesa Joana Ribeiro veste a pele de Lisa Dominguez, uma especialista em sinais da CIA que trabalha para Clay (Jimmi Simpson). "Lisa é inteligente, ambiciosa, talentosa e dedicada ao seu país, enquanto carrega o fardo dos seus próprios segredos", adianta a HBO Max.

A série conta com produção executiva de Alex Kurtzman, Jenny Lumet, John Hlavin, Sarah Timberman, Carl Beverly, Heather Kadin, Aaron Baiers, Chiwetel Ejiofor e de Rola Bauer e Françoise Guyonnet da STUDIOCANAL.