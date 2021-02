Após a controvérsia nas redes sociais com a atriz Gina Carano e o seu despedimento da série "The Mandalorian", as figuras de ação da personagem Cara Dune também vão acabar.

Em comunicado, a Hasbro diz que completou os produtos relacionados com Cara Dune das duas temporadas da série "Star Wars" e não há atualmente planos para criar mais, o que na prática corresponde ao fim da linha para a personagem.

Mas pelo menos uma loja, a BigBadToyStore , disse ao The Hollywood Reporter (THR) que teve de cancelar as encomendas para a nova remessa de produção que estava planeada pois, após "acontecimentos recentes, a Hasbro deixou de ter autorização para fazer mais desta figura de ação".

A Amazon também retirou a maior parte da oferta que tinha disponível.

Por causa da história das várias séries "Star Wars" em preparação e também do merchandising, a publicação avança que é de esperar que Cara Dune regresse mais tarde com outra atriz.

A 10 de fevereiro, Gina Carano partilhou uma mensagem nas redes sociais em que comparava pertencer ao Partido Republicano nos EUA (conservador) a ser judeu durante a Segunda Guerra Mundial.

No dia a seguir, a Lucasfilm, produtora da série "Star Wars", anunciou que a atriz não trabalhava com o estúdio e não havia "planos para ela no futuro".

"No entanto, as suas mensagens nas redes sociais a denegrir pessoas por causa das suas identidades culturais e religiosas são repugnantes e inaceitáveis”, referia o comunicado do estúdio que pertence à Disney.

A agência que a representava na indústria também deixou de a ter como cliente.

Segundo o THR, a decisão foi tomada a um nível superior pela Lucasfilm e nem passou pelo criador da série, Jon Favreau, após meses em que a atriz foi repetidamente avisada por pessoas à sua volta sobre o seu comportamento nas redes sociais.

Numa entrevista ao jornalista Bari Weiss, a atriz disse que soube do despedimento da série "através das redes sociais, como toda a gente".

Acrescentou que já tinha sido banida das entrevistas para promoção da segunda temporada por rejeitar um comunicado preparado pelo estúdio com um pedido de desculpa por ter criticado o uso de pronomes neutros.

"Rejeitei e disponibilizei um comunicado nos meus termos. Deixei claro que não queria gozar a comunidade transgénero e estava apenas a chamar a atenção para o abuso da multidão em forçar as pessoas a colocar pronomes na sua bio [nas redes sociais]", explicou.

A resposta foi a exclusão da promoção.

"Foi de partir o coração, mas não queria desviar as atenções do trabalho duro de todos os que trabalharam no projeto, portanto aceitei. Essa foi a última vez que fui contactada pela Lucasfilm sobre qualquer tipo de comunicado ou desculpa", explicou.

Após o despedimento, Gina Carano anunciou que ia fazer um filme para o The Daily Wire, um site de notícias e opinião política ligado ao setor conservador dos EUA fundado pelo comentador Ben Shapiro.