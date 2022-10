Pouco depois do final da segunda temporada de “The Morning Show”, a Apple TV+ anunciou que a série protagonizada por Jennifer Aniston e Reese Witherspoon vai contar com uma terceira temporada, que será produzida por Charlotte Stoudt ("Segurança Nacional", "New Amsterdam" ou "House of Cards").

Já esta semana, a revista Variety confirmou que Natalie Morales se vai juntar ao elenco nos novos episódios. A atriz vai vestir a pele de Kate Danton, a melhor amiga de Stella, personagem interpretada por Greta Lee.

As filmagens da terceira temporada de "The Morning Show" arrancaram em agosto. Para já, a Apple TV+ ainda não anunciou a data de estreia dos novos episódios da série.

"The Morning Show" começa de forma bastante similar à demissão de Matt Lauer (NBC) na vida real, com a personagem de Jennifer Aniston a anunciar no ar a saída do seu colega, interpretado por Steve Carell, após diversas acusações.

Nesse momento começa a batalha sobre quem será o substituto, com perguntas sobre se a equipa de jornalistas e executivos, todos muito ambiciosos, sabia sobre as ações do colega. A escolhida para substituir o apresentador é uma jovem jornalista, interpretada por Reese Witherspoon.