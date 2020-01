Já este domingo, dia 19 de janeiro, nos Screen Actors Guild (SAG), os prémios do sindicato dos atores norte-americanos, Jennifer Aniston levou para casa o galardão de Melhor Atriz em Série de Drama.

"The Morning Show" começa de forma bastante similar à demissão de Matt Lauer (NBC) na vida real, com a personagem de Jennifer Aniston a anunciar no ar a saída do seu colega, interpretado por Steve Carell, após diversas acusações.

Nesse momento começa a batalha sobre quem será o substituto, com perguntas sobre se a equipa de jornalistas e executivos, todos muito ambiciosos, sabia sobre as ações do colega. A escolhida para substituir o apresentador é uma jovem jornalista, interpretada por Reese Witherspoon.

"É realmente sobre como as pessoas mentem para si mesmas", afirmou a guionista, Kerry Ehrin, que descreveu as personagens como "pessoas sombrias, perturbadas". "É impossível falar dos jornais das manhãs e não abordar o #MeToo, seria algo negligente", completou.

Na série, Jennifer Aniston interpreta uma mulher que a atriz descreveu como quase um "arquétipo de Diane Sawyer", apresentadora que é um símbolo do canal ABC, e que precisa enfrentar uma repórter obcecada interpretada por Reese Witherspoon.

As duas atrizes encontraram-se com diversos apresentadores, homens e mulheres, incluindo Sawyer, Katie Couric, Gayle King, Robin Roberts e Meredith Vieira, que estimulou uma suposta vítima do seu ex-colega Lauer a denunciá-lo.

"George Stephanopoulos foi particularmente útil", disse Witherspoon, antes de Aniston acrescentar: "E empolgado, sem qualquer medo".

A série é baseada no livro "Top of the Morning", de 2013 escrito por Brian Stelter, ex-crítico de TV do New York Times, que está a atualizar a obra para refletir os acontecimentos do #MeToo.

Os criadores da série insistem que o programa, que satiriza as emissoras tradicionais, não é baseado em factos concretos da vida real.

Michael Ellenberg, produtor executivo de três programas da Apple, incluindo "The Morning Show", disse que a série "está a olhar para a era da transmissão, enquanto ajuda a lançar um novo serviço de streaming".