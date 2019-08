A segunda temporada de "The OA", que estreou em março deste ano, será também a última, anunciou a Netflix esta segunda-feira.

"Estamos incrivelmente orgulhosos dos 16 hipnóticos capítulos de The OA, e agradecemos a Brit Marling e Zal Batmanglij por compartilharem a sua visão audaciosa através da sua incrível arte. Queremos trabalhar com eles novamente no futuro, nesta e talvez em muitas outras dimensões", disse Cindy Holland, vice-presidente de conteúdo original da plataforma.

Marling, que além de cocriadora da série também interpreta a protagonista, Prairie Johnson, lamentou na sua conta de Instagram não conseguir concluir a saga. "Zal [Batmanglij] e eu estamos profundamente tristes por não finalizar esta história. A primeira vez que ouvi esta notícia chorei muito. Assim como um dos nossos executivos na Netflix que esteve conosco desde os primeiros dias", confessou.

"Sentimos uma profunda gratidão pela Netflix e pelas pessoas com quem trabalhámos para tornar possíveis as partes I e II. Sentimos orgulho dessas 16 horas descomprometidas. Em grande parte, milhões e milhões de vocês deram-nos orgulho ao assistir - com comentários que deixaram, desenhos que fizeram, teorias do Reddit que semearam", agradeceu ainda numa longa carta de despedida: