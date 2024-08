2024 está um grande ano para Miley Cyrus. Depois de vencer o seu primeiro Grammy, a artista foi homenageada pela Disney este domingo, dia 11 de agosto.

No evento D23, a cantora e atriz recebeu o título de Disney Legend, sendo a artista mais jovem estrela a ser brindada com a distinção. "Vou chorar, definitivamente", começou por confessar Miley Cyrus ao subir a palco.

"As lendas também ficam assustadas. Estou assustada agora, mas a diferença é que fazemos isto de qualquer forma, e todos vocês podem fazer isto todos os dias", disse a artista, acrescentando que é normal "ter medo". "Não existe fracasso quando tentas”, acrescentou Miley Cyrus, em lágrimas.

No discurso, a cantora e atriz recordou a série "Hannah Montana", o seu primeiro grande projeto em televisão e que a tornou mundialmente conhecida. "Ainda tenho orgulho de ter sido a Hannah Montana porque ela moldou a Miley de muitas formas. Este prémio é dedicado à Hannah e a todos os fãs incríveis e leais, e a todos que fizeram o meu sonho uma realidade. Para citar a própria lenda, 'This Is The Life' ['esta é a vida', em referência a uma das canções da personagem]", rematou.