Esta quarta-feira, alguns minutos após anunciar que se vai passar a chamar Max a partir de 23 de maio, a HBO Max divulgou a primeira imagem oficial e vídeo 'teaser' da série "The Penguin", 'spinoff' do filme "The Batman", que chegou em 2022.

Anunciado agora como o "nomeado para o prémio da Academia" depois do sucesso de "Os Espíritos de Inisherin", Colin Farrell está de volta e no centro da ação nas imagens sombrias do vídeo da produção como Oswald Cobblepot, o gangster antes de se tornar o Pinguim.

Em rodagem desde março, não foi anunciada qualquer data concreta para a estreia da série que terá oito episódios, mas o Max deixa a promessa de chegada 2024.

TEASER.