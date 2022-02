A Prime Video anunciou na passada semana que a série "The Terminal List", com Chris Pratt, vai estrear todos os oito episódios a 1 de julho.

A primeira temporada é coproduzida pela Amazon Studios e a Civic Center Media em associação com MCR Television, e vai estar disponível em mais de 240 países e territórios em todo o mundo.

Baseado no livro de Jack Carr, "The Terminal List" segue James Reece (Chris Pratt) após o seu grupo de Navy SEALs ter sido alvo de uma armadilha durante uma importante missão secreta. "Reece regressa a casa com memórias conflituosas do evento e questões sobre a sua culpa. Ainda assim, com a descoberta de novas provas, Reece descobre que há forças obscuras que o querem prejudicar, colocando em perigo a sua vida e daqueles que ama", adianta o serviço de streaming em comunicado.

Além de Pratt, a série conta com Constance Wu, Taylor Kitsch, Jeanne Tripplehorn, Riley Keough, Arlo Mertz, Jai Courtney, JD Pardo, Patrick Schwarzenegger, LaMonica Garrett, Stephen Bishop, Sean Gunn, Tyner Rushing, Jared Shaw, Christina Vidal, Nick Chinlund, Matthew Rauch, Warren Kole, Alexis Louder, entre outros.