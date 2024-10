A terceira temporada de "A Lenda de Vox Machina" estreou-se na Amazon Prime Video esta quinta-feira, 3 de outubro, e a plataforma de streaming celebra o regresso da série de animação para adultos disponibilizando gratuitamente o primeiro episódio. O arranque da temporada pode ser visto aqui.

De volta com doze episódios, a saga de fantasia centra-se num grupo de desajustados de um mundo fictício transformados em mercenários que acabam por se tornar salvadores do reino. Inspirada no imaginário de "Dungeons & Dragons", "A Lenda de Vox Machina" é uma criação do norte-americano Chris Prynoski, que trabalhou em várias séries de animação da MTV nos anos 1990 (de "Beavis and Butt-Head" a "Daria" ou "Downtown", tendo sido o autor desta última).

Os primeiros três episódios já podem ser vistos na Amazon Prime Video. Os restantes chegam à plataforma semanalmente, às quintas-feiras.

"Tudo está em risco na terceira temporada desta série de animação para adultos. As ambições maléficas dos dragões do Conclave Chroma continuam a expandir-se e o Rei Cinder persegue os Vox Machina. Estes guerreiros, inconformáveis e que vivem à margem da sociedade, terão de superar demónios interiores (e exteriores) para tentarem salvar aqueles que amam, o continente de Tal’Dorei e todo o mundo de Exandria", avança a Amazon Prime Video em comunicado.