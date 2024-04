A nova versão de "Road House" teve a melhor estreia mundial de sempre de um filme da Amazon MGM Studios na Amazon Prime Video.

Segundo o comunicado da plataforma desta segunda-feira, o filme teve mais de 50 milhões de espectadores a nível mundial durante os dois primeiros fins de semana desde a estreia a 21 de março.

O novo filme foi promovido como uma versão com muita adrenalina do popular título de culto de 1989 com Patrick Swayze, que se chamou "Profissão: Duro" em Portugal e também está atualmente no catálogo da Prime Video.

Em mais uma impressionante transformação física, Jake Gyllenhaal é o antigo lutador de MMA Elwood Dalton (inspirado no original James Dalton), contratado para "trabalhar como segurança num motel de estrada em Florida Keys, o que o leva a descobrir que este paraíso não é o que parece".

Além da presença dos portugueses Daniela Melchior e Joaquim de Almeida, destaca-se Conor McGregor num papel proeminente como vilão, naquela que é a estreia no cinema do ainda atleta profissional da UFC.

"O sucesso do lançamento de 'Road House' é uma prova do trabalho árduo e do empenho de todo o elenco e da equipa, liderados pelo fantástico Jake Gyllenhaal", destacou no comunicado Jennifer Salke, líder da Amazon MGM Studios.

"O mundo está a adorar esta viagem divertida e cheia de ação, liderada pelos desempenhos de Jake, Conor McGregor, Daniela Melchior, Darren Barnet, Billy Magnussen, Jessica Williams, Lucas Gage, Arturo Castro, JD Pardo e o resto do nosso incrível elenco. É ótimo ver o filme arrancar desta forma, tanto com os fãs do filme original como com novos públicos. Este filme incrível está a dar muito de que falar e nós não podíamos estar mais orgulhosos!", completou.

TRAILER.