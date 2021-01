"The Virtues", a mais recente criação de Shane Meadows e Jack Thorne, autores do filme "This Is England - Isto É Inglaterra" (2006) - o primeiro como realizador e ambos como argumentistas -, chega a 18 de janeiro na plataforma de streaming Filmin.

Vencedora do Grande Prémio e de Melhor Ator na última edição do festival francês Séries Mania, a minissérie de quatro episódios estreada no Reino Unido em 2019 "é uma complexa, comovente e poderosa história de amor e redenção", assinala a Filmin em comunicado.

O drama emitido originalmente no Channel 4 e muito elogiado pela imprensa britânica conta com Stephen Graham e Helen Behan, que trabalharam com Meadows em "This is England", a liderar o elenco ao lado de Nimah Algar ("The Bisexual"). A banda sonora ficou a cargo de PJ Harvey.

"Sem família próxima a quem recorrer, Joseph vive obcecado com um trauma do passado que durante décadas tentou esquecer, escondendo-o atrás de um vício de álcool e drogas. Farto de uma vida sem rumo, decide voltar à Irlanda para enfrentar as suas memórias de infância. Destruído física e psicologicamente, reencontra Anna, a irmã que não vê desde que era criança e começa a trabalhar na empresa do seu cunhado Michael. Quando Joseph conhece a irmã de Michael, a irascível e temperamental Dinah, que vive escrava de uma dolorosa lembrança, estabelece-se entre os dois uma relação que poderá libertá-los do seu passado", descreve a Filmin.

Trailer de "The Virtues":