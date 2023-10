As atuações no "The Voice Portugal" não conquistam apenas os espectadores da RTP1 e têm ultrapassado fronteiras.

Todos os meses, a produção internacional do programa de talentos faz uma compilação das melhores "Provas Cegas". Na edição de setembro, o "The Voice Global" destaca atuações de concorrentes portugueses.

No vídeo, a produção elegeu a "Prova Cega" de Beatriz, David e Miguel, trio que interpretou o tema "E Depois do Adeus", como uma das melhores do mês.

Depois de ser considerada um dos melhores concorrentes da semana, João Duarte voltou a conquistar o top do "The Voice Global". No programa de talentos da RTP1, o cantor interpretou “Eu Sei que Vou-te Amar” e conquistou todos os mentores.

Veja aqui o vídeo.