A terceira ronda de "Provas Cegas" do "The Voice Portugal" foi para o ar este domingo, dia 31 de janeiro. Sandra Cró, de 14 anos, foi uma das protagonistas da emissão do programa da RTP1.

No programa de talentos, a jovem interpretou o tema "Feeling Good", de Nina Simone e conquistou todos os mentores.

"14 anos?! Como assim? A Sandra Cró deixou os mentores rendidos com a interpretação que fez do clássico 'Feeling Good', da Nina Simone. Quatro cadeiras viradas, mas apenas uma equipa: a do Fernando Daniel", resume a RTP1 nas redes sociais.

Veja o vídeo.