Na segunda gala em direto do "The Voice Kids", que foi para o ar no passado domingo, dia 28 de março, Maria Inês Saraiva, da equipa de Marisa Liz, interpretou Por Um Triz", canção apresentada por Carolina Deslandes no Festival da Canção da RTP.

A atuação da jovem concorrente de 11 anos conquistou todos os mentores e os espectadores. No Youtube, o vídeo do momento soma mais de 44 mil visualizações.

No final da gala do programa de talentos da RTP1, Maria Inês Saraiva conquistou passagem para a próxima fase do "The Voice Kids".

Veja o vídeo: