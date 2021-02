Fabiana Ferreira, de 14 anos, foi uma das protagonistas da quarta ronda de "Provas Cegas" do "The Voice Portugal". Na emissão deste domingo, dia 7 de fevereiro, a jovem concorrente interpretou o tema "Lay Me Down", um dos sucessos da carreira de Sam Smith.

No programa de talentos, Fabiana Ferreira conseguiu "arrebatar os quatro mentores", frisa a RTP1 nas redes sociais.

"A Fabiana Ferreira, dona de uma voz segura e quente, arrebatou os 4 mentores, com os seus graves. A disputa entre eles foi renhida - a Marisa Liz bloqueou a Carolina Deslandes -, mas a concorrente, sem hesitar, escolheu o mentor Fernando Daniel", resume a produção do programa nas redes sociais.

Veja a atuação.