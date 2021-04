Este sábado, dia 17 de abril, na primeira parte da final do "The Voice Kids", foram escolhidos os cinco finalistas do programa de talentos da RTP1. Na gala, atuaram oito concorrentes (dois de cada equipa), tendo quatro assegurado passagem para a emissão deste domingo na primeira ronda de votações.

Maria Inês (equipa de Marisa Liz), Simão Oliveira (equipa de Fernando Daniel), Rita Rocha (equipa de Carolina Deslandes) e Mia Benita (equipa de Carlão) foram os finalistas escolhidos pelo televoto na primeira fase.

Já o quinto finalista foi escolhido através de uma votação extra do público. Aurora Pinto, da equipa de Marisa Liz, foi a escolhida pelos espectadores - Nuno Siqueira, Margarida Machado e Rosa Antunes não conseguiram assegurar passagem à segunda parte da final.

Veja aqui todas as atuações da primeira parte da final do "The Voice Kids".