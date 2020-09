Lola, jovem de 15 anos de Bordeaux, brilhou no "The Voice Kids France" ao interpretar um tema de Billie Eilish. A participante escolheu o single "idonttwannabeyouanymore", um dos maiores sucessos da cantora.

Com a atuação, a jovem conquistou os mentores do programa de talentos. "É uma das vozes mais bonitas... sensível, madura, forte. Não há adjetivos suficientes", disse Soprano, da equipa de mentores do "The Voice Kids France".

Veja o vídeo: