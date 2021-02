Leonor Arroja, filha de Ana Isabel Arroja, da Rádio Comercial, participou na quarta ronda de "Provas Cegas" do "The Voice Portugal". No programa de talentos da RTP1, a jovem concorrente interpretou "When I Was Your Man", de Bruno Mars.

Com a atuação, a participante conseguiu conquistar os mentores, virando as cadeiras de Carolina Deslandes, Marisa Liz e Carlão.

"A Leonor Arroja agarrou com determinação o tema de Bruno Mars e mostrou o seu valor. A concorrente virou três cadeiras, mas quem levou a melhor foi a Carolina Deslandes", resume a RTP1.

Veja aqui a atuação.