Sara Leite, cantora que fez parte da banda portuguesa Xanadu, conhecida pelo tema "Shalali", subiu ao palco do "The Voice Portugal" na terceira ronda das "Provas Cegas". No palco do programa de talentos da RTP1, a concorrente de 37 anos interpretou "You Shook me All Night Long", dos AC/DC.

"Nesta terceira ronda de 'Provas Cegas' do 'The Voice PT 2020', a Marisa e o António Zambujo não resistiram ao power da Sara Leite. A concorrente deu tudo até ao último segundo da canção 'You Shook me All Night Long', dos AC/DC", resume o canal.

No final da atuação, a concorrente escolheu a equipa de Marisa Liz.

Veja aqui a atuação.