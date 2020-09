Tiago Barbosa, natural da Póvoa de Lanhoso, foi um dos protagonistas da emissão de estreia da nova temporada de "The Voice Portugal", que regressou à RTP1 no passado domingo, dia 27 de setembro. Na "Prova Cega", o concorrente interpretou "Make You Feel My Love", tema de Bob Dylan.

O participante conseguiu conquistar Aurea, António Zambujo, Diogo Piçarra e Marisa Liz, os quatro mentores do programa de talentos da RTP1.

Segundo a produção de "The Voice Portugal", Tiago Barbosa "é músico de profissão, artista de rua". "É da Póvoa de Lanhoso, vive no Porto há três anos. Mudou-se para o Porto porque queria começar a tocar na rua e lá era melhor. Vive com a namorada no Porto. Toca em eventos, casamentos, bares… Está no mundo da música há 10 anos. Está a gravar os seus primeiros originais este ano, em acústico", pode ler-se na página de apresentação do concorrente.

Veja a atuação: